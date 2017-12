Santander lidera ranking de melhores analistas A analista Daniela Bretthauer e seu assistente Enrico Yoshinaga, do Santander Investment foram os primeiros colocados no ranking AE/Ibmec de analistas do primeiro trimestre deste ano. As recomendações dos especialistas proporcionaram um retorno de 12,92 % no período, contra um desempenho negativo de 5,38% do Ibovespa, índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O ranking AE/Ibmec de analistas é divulgado trimestralmente pela Agência Estado e elaborado pelo professor do Ibmec Educacional, Antônio Zoratto Sanvicente. O levantamento contou com 131 analistas brasileiros e estrangeiros que acompanham as empresas nacionais. Cada profissional é avaliado pelo retorno proporcionado por suas recomendações para o mercado de ações. Os profissionais que ficaram entre o segundo e o décimo lugares no ranking são: Tiago Pedroso, da Geração; Carlos de Leon, do Deutsche Bank; Francisco Martins, então do Deutsche Bank (5,30%); Rodrigo Marques e Marcelo Aguiar, do Santander Investment; Marcos Severine, da Sudameris Corretora; Vicente Koki, também da Sudameris Corretora; Raquel Lizarraga, do BBVA Securities; Reginaldo Alexandre e Cristina Mello, da Itaú Corretora e Carolina Coelho, da Geração.