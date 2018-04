Santander mantém linhas de crédito para exportação O diretor geral do Santander para as Américas, Francisco Luzon, afirmou que a Instituição manterá abertas as suas linhas de crédito no Brasil para empresas exportadoras. Segundo Luzon, o Banco dispõe de uma linha de US$ 600 milhões e manterá todas as operações regularmente. Para Luzon, o acordo do Brasil com o FMI, foi extremamente positivo e se o mercado financeiro não teve esta mesma avaliação no curtissimo prazo, a terá nas próximas semanas, porque a economia brasileira continua funcionando. Segundo Luzon, "o Banco Central da Espanha não formalizou nenhuma restrição à atuação do Santander no Brasil e à sua exposição na América Latina. Afirmou que o BC da Espanha tem mantido reuniões com o BC brasileiro, tem confiança no País e sabe que estas turbulências são passageiras. O vice-presidente do Banco Mundial (Bird), Manuel Conthe, também deu uma demonstração de otimismo em relação à América Latina e disse que a turbulência atual decorre da escassez de crédito internacional, mas se tratam de economias sólidas, especialmente o Brasil, com grande potencial de exportações. O Bird, inclusive, está destinando US$ 3 bilhões ao Brasil, dentro do acordo firmado com o País pelo FMI. Conthe está confiante de que a economia brasileira e as instituições estão sólidas e são democráticas, tanto que haverá uma eleição.