Santander mantém recomendação de Saraiva O Santander reiterou a recomendação de compra para as ações da Editora Saraiva, depois que a empresa lançou, no último sábado, seu portal jurídico na Internet. Em relatório divulgado hoje, os analistas Enrico J. Yoshinaga e Daniela M. Bretthauer destacaram que a Saraiva espera faturar R$ 5 milhões com o portal neste ano e que a empresa já investiu no projeto R$ 10 milhões. Os analistas do Santander lembraram ainda que a Sariava tem 55% do mercado de livros jurídicos no Brasil. O preço-alvo, sem prazo definido para que esse valor seja atingido, projetado pelo Santander para as ações da companhia é de US$ 8,90 por lote de mil, o que representa um potencial de valorização de 62,4%.