Santander mantém recomendação para Saraiva O Santander manteve a recomendação de compra para as ações preferenciais tipo B (PNB, sem direito a voto) da Saraiva, com preço-alvo de US$ 8,90 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. Os analistas Daniela M. Bretthauer e Enrico J. Yoshinaga afirmaram que o primeiro trimestre do ano costuma ser o melhor para a companhia devido ao início das atividades escolares. Eles estimam que a empresa deve ter lucrado cerca de R$ 52 milhões em 2000 com o fornecimento de livros para o programa do governo federal. A empresa conquistou participação recorde de 21% no programa no ano passado. As vendas para o governo impulsionaram a receita com publicações, que deve atingir R$ 178 milhões em 2000, segundo estimativas dos analistas.