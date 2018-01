Santander não precisa de Cabesp e Banesprev A ameaça da Cabesp (saúde) e da Banesprev (previdência) de não aderir à oferta pública do Santander não deve frustrar os planos do banco espanhol de adquirir 67% das ações do Banespa em poder do mercado. Pelos cálculos da BES Securities, baseados em números do edital de privatização do Banespa, a Cabesp tem 7,75% e a Banesprev tem 2,01% do capital total do banco. "Isso significa que as duas entidades têm, juntas, menos de 15% dos papéis do Banespa em poder do público, o que é insuficiente para impedir o sucesso da oferta", diz Mário Palhares, analista da BES. Se não conseguir comprar os 67%, o Santander só poderá comprar um terço das ações no mercado ou até mesmo desistir da operação, de acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para Palhares, a intenção da Cabesp e da Banesprev é pressionar a CVM a pedir ao Santander um preço mais elevado para a compra dos papéis. "Mesmo assim, acho muito difícil uma modificação do preço de R$ 95,00 por lote de mil. A oferta é extremamente favorável, pois está acima do valor de mercado e do preço considerado justo pela BES, de R$ 80", diz. Ao anunciar a oferta, há duas semanas, o Santander afirmou que a operação não terá como objetivo o cancelamento do registro de companhia aberta, mas os analistas acreditam que essa será a estratégia futura do banco, que inclusive está prevista no edital de privatização. Venda das ações divide Cabesp Há um conflito na Cabesp, que é composta de quatro diretores. O Santander indicou o presidente e um diretor sendo que os demais diretores (Paulo Salvador e Antonio Carlos Conquista) foram indicados pelos funcionários. Salvador e Conquista são contrários à venda das ações para o Santander. O valor patrimonial atual das ações do Banespa está em R$ 53,00 por lote de mil e o Santander está oferecendo R$ 95,00 pela recompra. A venda da participação de 15,5% das ações ordinárias (ON, com direito a voto) acarretaria uma entrada de caixa para a Cabesp de R$ 100 milhões, que se agregaria ao patrimônio da entidade de R$ 800 milhões, observa Conquista. O valor das ações da Banespa pertencentes à Cabesp elevou-se de R$ 170 milhões para R$ 280 milhões com a oferta do Santander.