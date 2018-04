Santander nega fechamento de escritório em Nova York O banco Santander negou notícias que afirmavam que tenha fechado o escritório em Nova York, que rebaixou a classificação de dívida do Brasil no dia 3 de maio. Quando perguntado sobre o fechamento, um porta-voz do Santander disse: ?O banco está avaliando a situação baseado em prioridades de negócios e nós vamos informar o mercado sobre a nossa decisão no momento apropriado.? Os analistas do Santander em Nova York dizem que não ouviram nada a respeito desse fechamento. A classificação de dívida soberana do Brasil foi rebaixada por cerca de meia dúzia de corretoras estrangeiras no fim de abril e começo de maio. Muitas citaram o aumento do risco político com as eleições presidenciais em outubro e a crescente liderança do petista Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas.