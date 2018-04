Santander participará da reunião de Malan e Fraga O jornal espanhol El País informou hoje que o executivo chefe do banco Santander Central Hispano (BSCH), Francisco Luzón, irá participar hoje da reunião entre o ministro da Fazenda, Pedro Malan, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e banqueiros estrangeiros na sede do Federal Reserve, em Nova York. Na semana passada, o presidente do BSCH, Emílio Botin, após se reunir no Brasil com representantes do governo brasileiro, reafirmou a sua confiança na economia do País e garantiu que as linhas de crédito concedidas pelo seu banco às empresas brasileiras serão mantidas.