Santander pede à CVM registro de oferta de ações

O Banco Santander solicitou ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de oferta pública de distribuição primária de units, certificados de depósito que representam ações ordinárias e preferenciais do banco. A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação e distribuição no exterior, informou a instituição em fato relevante. O banco espanhol afirma que pretende listar as units no Nível 2 de governança corporativa da BM&F Bovespa e convocará uma assembleia de acionistas para promover as mudanças necessárias no estatuto. A oferta dependerá ainda de decisão do banco, que levará em conta as condições dos mercados nacional e internacional. O Santander também enviou à CVM um prospecto preliminar, no qual dá mais detalhes sobre a oferta. No documento, diz que vai destinar os recursos levantados na oferta para expandir os negócios no Brasil por meio de maior participação no mercado, expansão da rede de atendimento, fortalecimento da base de capital e oferta de novos produtos. O Santander é hoje o terceiro maior banco privado do País, com 10,5% dos ativos do mercado. A instituição mostrará a potenciais investidores que tem vantagens sobre os seus concorrentes para avançar no mercado bancário porque está ligada a um grupo com atuação global e porque terá ganhos de sinergia com a incorporação do Banco Real. "Nossa meta é ser o principal banco múltiplo do Brasil em termos de receita, lucratividade e reconhecimento de marca", informou o prospecto. A instituição planeja alcançar sinergias de custos de R$ 2,4 bilhões com a integração com o Real, o que, segundo o banco, garantirá maior eficiência, e outros R$ 300 milhões com as sinergias de receitas até 2010. Além disso, planeja abrir 600 novas agências até 2013, especialmente no Sul e Sudeste. Segundo a instituição, estudos preliminares indicam que a oferta poderá ser da ordem de 15% do capital social, que, em 31 de dezembro de 2008, era de R$ 47,152 bilhões. A operação terá como coordenador líder o próprio Santander. Credit Suisse, Merril Lynch e UBS Pactual também participarão. Com maior base de capital, o Santander espera expandir a oferta de produtos, adaptando ao Brasil aqueles que já são ofertados no exterior; aumentar a presença no segmento de atacado; e crescer em outros negócios, como a área de seguros e financiamento imobiliário. "Pretendemos aumentar nossos financiamentos imobiliários como consequência do cenário deficitário do setor no Brasil", diz o prospecto do banco.