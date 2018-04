Santander planeja demitir 8 mil na América Latina O banco espanhol Santander Central Hispano (SCH), que no Brasil controla o Banespa, informou que planeja cortar 11 mil empregos ou 10% da força de trabalho este ano, depois de publicar resultados ruins no balanço financeiro do primeiro trimestre, disseram as agências internacionais. O Santander vem administrando uma política de cortes desde 1999, quando assumiu o controle do Banco Central Hispano, e, como nos cortes anteriores, as demissões serão concentradas na América Latina, onde 8 mil empregos serão eliminados, com os 3 mil restantes na Espanha. O banco promoverá aposentadoria compulsória e buscará acordos mútuos o quanto puder. A eliminação de postos de trabalho estão alinhadas com o plano de redução de custos para aumentar a eficiência da companhia. No ano passado, o SCH demitiu mais de 14.500 funcionários, 5,4% da força de trabalho na Espanha e 16,3% do total na América Latina. O banco informou que contava com 40 mil funcionários na Espanha e 61.500 na América Latina antes de o último corte ser anunciado. A América Latina contribuiu com 66% do lucro líquido do SCH no primeiro trimestre, mesmo com a crise econômica na Argentina. O porta-voz do banco, Luis Blanco, ratificou que o Banco Río, pertencente ao grupo, somente ficará na Argentina ?se o sistema financeiro for viável e rentável?. Em entrevista de Madrid à uma rádio portenha, Blanco confirmou que o banco não possui liquidez para continuar suas operações por mais que três meses.