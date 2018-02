Santander pode adquirir unidade de negócios do RBS, diz jornal

O banco espanhol Santander pode estar interessado em adquirir a unidade de pequenos e médios negócios do Royal Bank of Scotland Group (RBS) se for colocada à venda, informou o Expansion. O RBS oferece serviços à pequenas e médias empresas por meio de 312 agências, que poderá vender por exigência da Comissão Europeia, relacionada ao recebimento de uma ajuda de 25,5 bilhões de libras (US$ 41,57 bilhões) do governo britânico, diz o jornal (ver nota das 9h20).

A assessoria de imprensa do Santander, contactada pela Agência Dow Jones, informou que o banco não tinha qualquer comentário a fazer. As informações são da Dow Jones.