Santander pode dar ações para vítimas do colapso do Lehman O Santander pode compensar com ações preferenciais alguns clientes de sua divisão doméstica de private banking, o Banif, que foram afetados pelo colapso do Lehman Brothers, informou uma fonte próxima do assunto, nesta quinta-feira. Esses clientes poderiam participar da emissão de 1,38 bilhão de euros (1,74 bilhão de dólares) em ações preferenciais do Santander reservadas a clientes afetados pelo escândalo Bernard Madoff. "Nada foi decidido ainda, mas as linhas que estão sendo trabalhadas em conjunto contemplam a oferta para alguns clientes do Banif, com investimentos em produtos do Lehman Brothers, a possibilidade de subscrever as ações preferenciais do Santander emitidas para as vítimas de Madoff", disse a fonte. Os clientes que serão elegíveis para as ações preferenciais serão aqueles que investiram em bônus com garantia de capital, disse a fonte. A fonte não pode dar o valor dos investimentos desses clientes. Aos clientes do Banif que investiram em bônus sem garantia de capital será oferecido um produto similar estruturado como compensação. Em novembro, o Santander anunciou que compensaria alguns clientes afetados por bônus do Lehman emitidos por sua divisão britânica Abbey. (Por Judy MacInnes)