Santander quer modernizar Banespa Em reunião realizada hoje com diretores dos gerentes do Banespa, o presidente do Santander, Gabriel Jaramillo, anunciou que a primeira medida do banco espanhol em relação aos novos clientes será investir R$300 milhões na modernização da rede de agências. Segundo Jaramillo, o processo deverá ocorrer em até 24 meses, após este período os planos são de abrir mais 200 agências. E para os clientes que ainda têm dúvidas sobre a identidade do Banespa após a privatização, Jaramillo esclarece que o banco não irá mudar de nome. Ações O Banespa anunciou que todos os seus funcionários, inclusive os aposentados, poderão comprar ações do banco com 50% de desconto e garantia de recompra por parte do novo controlador. Os interessados terão direito a 33.480 ações e devem fazer a reserva dos papéis até dia 1º de dezembro, em qualquer agência do banco.