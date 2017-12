Santander recomenda manutenção de Perdigão PN O Santander recomendou a manutenção das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Perdigão, com preço-alvo de US$ 9,00 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. No relatório divulgado no dia 5, os analistas Daniela M. Bretthauer e Enrico J. Yoshinaga destacaram que a companhia pretende elevar o pagamento de dividendos dos atuais 30% para 35% do lucro 2001. Eles acreditam que o pagamento de dividendos será ainda maior a partir de 2002, quando a empresa reduzir o gasto com investimento no projeto Buriti.