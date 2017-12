Santander reduz preço-alvo de Pão de Açúcar O Santander Investment revisou para baixo as estimativas de preço-alvo para os papéis do Pão de Açúcar. Em relatório divulgado ontem, os analistas Daniela Bretthauer e Enrico Yoshinaga reduziram o preço-alvo das ações de US$ 45,0 para US$ 37,6 no final do ano. Os analistas avaliam que apesar da expectativa de redução de ganhos, os fundamentos da companhia permanecem fortes. Segundo eles, a deterioração do cenário macroeconômico - leia-se crise argentina e racionamento de energia - contribuíram significativamente para o desempenho abaixo das expectativas do preço dos papéis. Além disso, os analistas do Santander Investment destacaram o agravamento da tensão política, em meio às discussões sobre sucessão presidencial, que já começam a preocupar os investidores. Os especialistas mantiveram a recomendação de compra.