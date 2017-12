Santander reduz preço-alvo de papéis da CSN O pagamento de juros e dividendos no valor de R$ 836,065 milhões anunciado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) levou o Santander Investment a reduzir o preço-alvo do lote de mil papéis da empresa de US$ 36,65 para US$ 31,50 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. De acordo com os analistas Rodrigo Marques e Marcelo Aguiar, a saída de recursos da companhia para o bolso dos acionistas visa a capitalizar o controlador, o Grupo Vicunha, que contraiu dívidas na operação de descruzamento de capital da CSN. Apesar de revisar o preço-alvo da siderúrgica, os analistas mantiveram a recomendação de compra dos papéis.