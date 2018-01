Santander reduz taxas de juros O Banco Santander anunciou a redução das taxas de juros em sua linha de crédito pessoal e no SuperCheque Especial. A diretoria de produtos informou, por meio de comunicado, que a instituição financeira tomou a decisão de repassar imediatamente ao consumidor final os benefícios da redução da Selic para 15,25% ao mês. O banco não descarta a possibilidade de nova revisão para baixo dessas taxas, caso o custo de captação continue caindo. O crédito pessoal passa a ter juros de 3,72%, ante 3,75% ao mês, e o SuperCheque Especial passa de 9,30% para 9,20% ao mês. Caso o cliente utilize o limite do SuperCheque, os 9,20% ao mês caem automaticamente para 7,36% ao mês. A taxa é decrescente, conforme o nível de uso do limite. Quem usar de 71% a 95%, por exemplo, terá taxa de 4,60% ao mês.