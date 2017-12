Santander também reduz juros A diretoria do Banco Santander decidiu reduzir as taxas de juros nas linhas de financiamento a partir de hoje, em decorrência da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de diminuir a taxa de juros referencial de 16,5% ao ano para 15,75% ao ano. As taxas no empréstimo pessoal no Santander que, no final do mês de novembro, estavam em 4,30%, passaram agora para 3,75% ao mês. As taxas mínimas para empresas também caíram nas seguintes modalidades: desconto de duplicatas - de 2,33% para 2,18% ao mês; desconto de cheques pré-datados - de 2,19% para 2,04% ao mês; resumo de vendas com cartão de crédito - de 2,12% para 1,96% ao mês e transações com cartão 2,19% para 2,04% ao mês.