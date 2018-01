Santander vai expandir no interior do País, diz Rial A expansão do Banco Santander Brasil deve ocorrer no interior do País, para aproveitar o bom desempenho e o potencial do agronegócio brasileiro, segundo o presidente do conselho de administração do banco, Sérgio Rial. "O Santander está pronto para competir. Hoje, é o único banco internacional com escala global presente no Brasil", disse ontem no lançamento do comitê "Liderança & Juventude da Sociedade Rural Brasileira", em São Paulo. "Já contamos com 800 agências que atendem o agronegócio e a possível expansão do banco ocorrerá no interior do Brasil, para atender o setor."