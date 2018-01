Santander volta a adiantar salário de servidor paulista O vice-presidente executivo de Marketing, Produtos e Segmentos do banco Santander Banespa, José Paiva Ferreira, disse nesta quinta-feira que o banco voltará a adiantar em fevereiro o salário dos servidores públicos do Estado de São Paulo que optaram por permanecer na instituição após a migração da folha de pagamento para a Nossa Caixa. O pagamento será realizado no dia 3 e o cliente terá dez dias para transferir os recursos para o banco sem juros, explicou. Paiva Ferreira afirmou que o balanço do primeiro mês sem a folha dos servidores foi positivo. "Estamos muito satisfeitos com os resultados, por isso optamos por manter o adiantamento dos salários." Segundo o executivo, os 550 mil servidores que manifestaram a intenção de ficar no Santander continuaram trabalhando com o banco em janeiro. Ele não descartou a possibilidade de voltar a adiantar o crédito aos clientes em março. O vice-presidente do Santander manteve a posição de que espera o início da entrada em vigor da conta salário para os funcionários públicos paulistas em abril deste ano, desde que o governador do Estado, José Serra, não realize o leilão da folha de pagamento.