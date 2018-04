Santander/Banespa investirá R$ 250 milhões em tecnologia O presidente do banco Santander/Banespa, Gabriel Jaramillo, afirmou hoje (10) que a instituição "está otimista com o País" e vai investir R$ 250 milhões nos próximos 18 meses em tecnologia. Jaramillo ressaltou que esse investimento será feito após o banco ter feito uma atualização tecnológica que envolveu no ano passado custos de R$ 300 milhões. O executivo acrescentou ainda que ontem o banco anunciou investimentos de R$ 12 milhões em uma central de atendimento em Ribeirão Preto (SP). Ele fez essas afirmações após receber o prêmio Destaques Cias. Abertas de 2001. O executivo voltou a demonstrar indignação pelo fato de analistas do banco terem rebaixado a classificação de risco do Brasil, avaliação com a qual ele não concorda. "Esses investimentos demonstram o otimismo da instituição com o País", afirmou. Jaramillo preferiu não comentar a decisão de ontem (9) do Supremo Tribunal Federal (STF) em derrubar, em caráter liminar, a "regra de ouro" da lei que impedia o endividamento da União, Estados e municípios. Ele preferiu ressaltar que está havendo uma nova demonstração de "apetite" do mercado internacional pelo Brasil, com a colocação ontem de papéis da Sabesp no exterior mesmo num momento de nervosismo e instabilidade no mercado internacional. O executivo negou, entretanto, que essa instabilidade esteja fazendo com que as empresas brasileiras voltem com força a adquirir dólares para fazerem hedge, como garantia para suas operações. Ele concluiu que o prêmio recebido, Destaques Cias Abertas de 2001, é um importante reconhecimento e um orgulho para toda a equipe no primeiro ano de gestão Santander/Banespa.