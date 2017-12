Santista se transforma na maior fábrica mundial de jeans A Santista Têxtil vai fundir suas operações com a empresa espanhola Tavex Algodonera. A fusão cria a maior fabricante mundial do tecido Denim, matéria-prima usada na confecção dos jeans. Juntas, as duas empresas terão uma fatia de 10% a 15% do mercado mundial do tecido. Os controladores da Santista Têxtil - Camargo Corrêa e São Paulo Alpargatas - anunciaram a operação na segunda-feira por meio de fato relevante. Na prática, a integração entre as duas empresas se dará por meio da criação de uma holding na Espanha, na qual as controladoras da Santista Têxtil aportarão a totalidade das ações que detêm na empresa. Depois, a holding será incorporada pela Tavex, de forma que a Camargo Corrêa e a São Paulo Alpargatas passarão a ser acionistas majoritárias da Tavex, com respectivamente 36,7% e 22,2% do capital total e com direito a voto da empresa. Os demais 41,1% do capital da Tavex permanecem detidos pelos atuais acionistas da empresa espanhola. Entre eles, os maiores são os grupos Rifale (12,5%) e Eurotogala (7,6%). "Como resultado da integração, o controle direto da Santista Têxtil passará a ser exercido pela Tavex. Os demais acionistas da Santista Têxtil não terão qualquer alteração em suas posições acionárias em decorrência da integração", afirma a Santista em seu comunicado. Segundo informações da Tavex ao mercado espanhol, após a integração das duas empresas, o grupo realizará novo aumento de capital, com oferta de ações no mercado durante o primeiro semestre de 2007, que situará a participação conjunta da Camargo Corrêa e da Alpargatas na Tavex abaixo dos 50%. Fusão estratégica A espanhola Tavex tem sede em Bergara, na Espanha e possui uma receita global da ordem de R$ 366 milhões. A empresa possui três fábricas na Espanha, uma no Marrocos e outra no México. Atua no segmento premium de jeans, com mais de 150 produtos que são matéria-prima para marcas como Diesel, Zara, Miss Sixty e Blue Cult. Com a operação, a empresa une seu portfólio de produtos e sua relação de clientes aos da Santista Têxtil, grande fornecedora de denim para o mercado americano, com clientes como a Levi´s. O objetivo da fusão é estratégico, uma vez que a plataforma da Tavex na Europa permitirá à Santista Têxtil ter maior acesso aos mercados americano e europeu. "Além disso, a operação permitirá a integração dos negócios a nível mundial, criando sinergias de curto e médio prazo para ambas as empresas", prossegue o comunicado. Entre essas sinergias, estão a busca por melhores preços e condições na aquisição das matérias-primas e o desenvolvimento de tecnologias em conjunto. A gigante do denim que surge a partir do negócio, com até 15% de participação no mercado global do tecido, nasce para brigar com as indústrias chinesas, que avançam no mercado têxtil mundial com preços competitivos ao extremo. "Fusões como esta são benéficas para o País, pois tornam o produto brasileiro mais competitivo lá fora e ampliam o acesso a novos mercados, além de tornar os preços globais", disse Roberto Chadad, presidente da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest). O processo de integração dos negócios das duas empresas deverá estar concluído até julho deste ano, e deverá passar por aprovação das autoridades de defesa da concorrência na Europa, Espanha e Brasil. A Santista Têxtil produz em torno de 8,5 milhões de metros de denim por mês. A receita líquida da empresa foi de R$ 700 milhões de janeiro a setembro de 2005.