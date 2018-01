Sanyo sai de prejuízo para lucro líquido de US$ 22,4 mi A Sanyo Electric Co., fabricante japonesa de produtos eletrônicos, registrou um lucro líquido de 2,67 bilhões de ienes (US$ 22,4 milhões) no terceiro trimestre fiscal até 31 de dezembro de 2002, ante o prejuízo líquido de 6,72 bilhões de ienes em igual período do ano anterior. As vendas do grupo no trimestre aumentaram para 575,4 bilhões de ienes (US$ 4,83 bilhões), de 487,9 bilhões de ienes em 2001. O lucro operacional cresceu 244% no trimestre para 17,33 bilhões de ienes (US$ 145,4 milhões), de 5,04 bilhões de ienes em 2001, graças às sólidas vendas de celulares, semicondutores e telas de cristal líquido, e também aos esforços de redução de custos. No ano fiscal até março de 2003, a Sanyo prevê um lucro líquido de 8 bilhões de ienes (US$ 67,1 milhões), um lucro operacional de 70 bilhões de ienes (US$ 587,6 milhões) e vendas de 2,1 trilhões de ienes (US$ 17,6 bilhões).