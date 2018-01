'São cinco anos de atraso' O piloto comercial Wesley Morais não foi a Massachusetts no início do ano para estudar Aeronáutica e Astronáutica no renomado Massachusetts Institute of Technology (MIT). O objetivo era estudar inglês, mas depois acabou por lavar pratos, pintar cercas e consertar caminhões. Wesley é um dos brasileiros que, para escapar da crise, abriram mão de diplomas e emprego.