São Paulo é a 73ª cidade mais cara Numa pesquisa da empresa britânica de consultoria e pesquisa William M. Mercer, a capital paulista está em 73.º lugar no ranking das cidades com maiores custos de vida no mundo. Nesse mesmo ranking, o Rio de Janeiro ocupa a 83.ª posição. A cidade mais cara é Tóquio, seguida de Osaka. Na Europa, Londres é a capital mais cara (10.º) e, na América Latina, a cidade de Buenos Aires é a mais cara (18.º). A pesquisa foi feita comparando os preços de Nova Iorque com os das principais cidades do mundo. Foram estudados os preços referentes à moradia, alimentação, roupas e compra de utensílios domésticos de 146 localidades. Quito, capital do Equador, é a cidade mais barata, de acordo com a pesquisa. De acordo com Heron do Carmo, economista da Fipe que contabiliza os índices de inflação da capital, o custo de vida em São Paulo era mais alto antes da desvalorização do real, em 1999. Ele diz que a pesquisa britânica é parecida com o estudo realizado pela revista norte-americana The Economist, que compara os preços do Big Mac em várias cidades do mundo. Depoimentos de estrangeiros Eduardo Majluf, empresário do setor de confecções, que mora no Chile e viaja freqüentemente pela Europa e América Latina, diz que os preços realmente ficaram mais baixos com o enfraquecimento da moeda brasileira. "Para nós, estrangeiros, ficou bem melhor visitar São Paulo." O coreano Je Ik Choi, que trabalha como diretor de produção da SK Chemicals, empresa da área de produtos químicos, está visitando a capital paulista pela quarta vez. "Moro em Seul e percebi que os preços aqui em São Paulo são mais baixos." Je Ik Choi explica que o preço de itens como moradia e alimentação são muito altos nas cidades asiáticas. "Temos que conviver com o problema da superpopulação. Todo mundo mora em apartamentos pequenos. Morar em imóveis mais espaçosos, como os que vi aqui no Brasil, sai muito caro na maioria dos países da Ásia."