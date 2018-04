São Paulo é a maior cidade industrial da Suécia São Paulo ultrapassou a cidade sueca de Gothenburg como centro industrial para as empresas da família Wallenberg, da Suécia, segundo informações do jornal sueco Dagens Industri. Apenas três empresas nas quais o Grupo Wallenberg tem grande participação - Asea Brown Bovery (ABB), Scania e Ericsson - empregam juntas cerca de 10.800 pessoas em São Paulo. Isso se compara aos 22.400 empregados em toda a indústria manufatureira de Gothenburg, e 13.000 em Estocolmo, disse o jornal. "São Paulo é a maior cidade industrial da Suécia", disse Jacob Wallenberg, presidente do grupo. "Depois dos portugueses, fomos os primeiros a chegar ao Brasil", disse Wallenberg sobre as primeiras incursões do império familiar a caminho da internacionalização.