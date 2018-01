São Paulo é líder em comércio exterior São Paulo continuou liderando no ano passado o ranking de comércio exterior dos municípios brasileiros, segundo números divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A cidade foi a maior exportadora em 2005, com vendas totais de US$ 5,604 bilhões. As importações também foram as mais elevadas entre os municípios brasileiros, chegando a US$ 5,404 bilhões. A corrente de comércio de São Paulo (soma das importações e exportações) totalizou US$ 11,009 bilhões, ante US$ 10,390 bilhões em 2004, quando o município também liderou o ranking. Municípios que mais atuaram no comércio exterior em 2005 Exportadores Valores (US$ milhões) Importadores Valores (US$ milhões) Superávit Comercial Valores (US$ milhões) São Paulo 5.604 São Paulo 5.404 Duque de Caxias (RJ) 3.554 São José dos Campos (SP) 4.947 Manaus (AM) 5.217 São José dos Campos (SP) 2.328 Duque de Caxias (RJ) 3.918 Vitória (ES) 2.626 Santos (SP) 2.096 São Bernardo do Campo (SP) 3.674 São José dos Campos (SP) 2.619 São Bernardo do Campo (SP) 1.893 Rio de Janeiro 3.021 Rio de Janeiro 2.446 Paranaguá (PR) 1.730 Santos (SP) 2.378 Canoas (RS) 2.303 Parauapebas (PA) 1.340 Paranaguá (PR) 2.121 São Sebastião (SP) 2.216 Nova Lima (MG) 1.321 Manaus (AM) 2.111 Angra dos Reis (RJ) 2.140 Itabira (MG) 1.318 Itajaí (SC) 2.088 Jaguariúna (SP) 1.843 Itajaí (SC) 1.308 Camaçari (BA) 1.967 São Bernardo do Campo (SP) 1.781 Barcarena (PA) 1.238 O superávit comercial de 2005, no entanto, de apenas US$ 199,763 milhões, despencou para 67º lugar no ranking elaborado pelo Ministério. Em 2004, o saldo comercial de São Paulo havia sido de US$ 1,360 bilhão, o quinto na lista do governo. Um saldo tão pequeno em 2005 é explicado principalmente pelo aumento das importações, que haviam sido de US$ 4,515 bilhões em 2004. As exportações paulistanas, embora continuem sendo as mais elevadas entre os municípios brasileiros, tiveram queda de US$ 271 milhões em relação a 2004. Municípios que mais atuaram no Comércio Exterior em 2004 Exportadores Valores (US$ milhões) Importadores Valores (US$ milhões) Superávit Comercial Valores (US$ milhões) São Paulo 5.875 São Paulo 4.515 Paranaguá (PR) 2.015 São José dos Campos (SP) 4.724 Manaus (AM) 4.320 Rio de Janeiro 2.001 Rio de Janeiro 4.177 São José dos Campos (SP) 2.977 São José dos Campos (SP) 1.747 São Bernardo do Campo (SP) 2.789 São Sebastião (SP) 2.414 São Bernardo do Campo (SP) 1.414 Paranaguá (PR) 2.632 Rio de Janeiro 2.176 São Paulo 1.360 Santos (SP) 1.681 Vitória (ES) 2.115 Santos (SP) 1.356 Vitória (ES) 1.631 Canoas (RS) 1.737 Barcarena (PA) 1.104 Camaçari (BA) 1.566 Camaçari (BA) 1.427 Itajaí (SC) 992 Itajaí (SC) 1.423 São Bernardo do Campo (SP) 1.375 Parauapebas (PA) 929 Curitiba (PR) 1.313 Jaguariúna (SP) 1.350 Itabira (MG) 894 Maior superávit comercial O maior superávit comercial registrado em 2005 foi o de Duque de Caxias (RJ), de US$ 3,554 bilhões. O município fluminense foi o terceiro maior exportador no ano passado, com vendas de US$ 3,918 bilhões, mas figura na lista do Ministério do Desenvolvimento como o 40º maior importador. Em 2005, importou apenas US$ 363,322 milhões, o que fez com que ocupasse a sétima posição em corrente de comércio. Em 2004, Duque de Caxias estava bem abaixo da lista e não figurava nem entre os dez municípios com melhor desempenho no comércio exterior. São José dos Campos (SP) se manteve como o segundo maior município exportador e subiu de terceiro para segundo lugar no ranking dos maiores superávits comerciais. As vendas externas do município somaram US$ 4,947 bilhões em 2005 e o saldo comercial foi de US$ 2,328 bilhões. As importações, ficaram em quarto lugar, com US$ 2,619 bilhões. Maior importador Manaus foi o segundo maior importador em 2005, somando US$ 5,217 bilhões e Vitória ficou em terceiro lugar com US$ 2,626 bilhões. Os números de mais de 2,2 mil municípios foram divulgados no site do Ministério do Desenvolvimento. O detalhamento por produtos só deve ser divulgado em março.