São Paulo espera definição da União sobre CRCs O governo paulista ainda espera definição da União sobre a possibilidade de usar da Conta de Resultados a Compensar (CRCs) para resolver os problemas financeiros da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), informou hoje à Agência Estado o secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, Mauro Arce. Na opinião dele, a questão, neste momento, é política. Isto porque, lembrou o secretário, o projeto de Lei que permitia a utilização das CRCs para equilibrar as finanças da Cesp já foi aprovado na Câmara e no Senado, mas foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Se verificarmos, vamos ver que na história apenas um projeto teve o veto rejeitado. Eu acho que é muito mais caso de discussão política. E o governador (Geraldo Alckmin) está se mexendo e procurando uma saída para o problema", comentou Arce. O secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento contou que Alckmin aproveitou encontro com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, na última sexta-feira, em Piracicaba, para falar sobre o assunto. "O governador já conversou com o presidente Lula e com o ministro Palocci, inclusive na semana passada. Não estamos parados, mas sim procurando uma saída para um problema que foi agravado pela própria crise do setor elétrico brasileiro", observou. No ano passado, segundo estimativa de Arce, R$ 400 milhões deixaram de ser vendidos em energia. Apesar do veto do presidente Lula, o secretário lembrou que o governo federal criou um grupo de trabalho para estudar o caso. "Mas até agora o grupo não se reuniu", lamentou ele, reiterando que o governo paulista espera a definição da União. A Cesp tem de pagar neste ano ao governo federal R$ 1,2 bilhão de serviço da dívida, segundo dados da Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento. Arce afirmou ainda que a Cesp conseguiu rolar US$ 650 milhões de dívida de eurobonds, "o que é importante sob o ponto de vista da credibilidade do País", já que a Cesp é uma empresa estatal. "Infelizmente, a negociação que a gente fez com o privado não é possível ser feita com o governo federal, que hoje é o grande credor da Cesp", lamentou Arce.