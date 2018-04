São Paulo ganha quatro dos cinco Prêmios Finep de Inovação Tecnológica O Estado de São Paulo conquistou quatro dos cinco Prêmios Finep de Inovação Tecnológica, etapa Sudeste. O concurso é promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) que financia pesquisas voltadas para inovação e desenvolvimento tecnológico. O prêmio foi dado hoje em cerimônia na sede da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, em Vitória. A Smar, com um software de controle de processos de produção que permite manutenção pela Internet, venceu na categoria produto. Na categoria instituições de pesquisa, venceu o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). A Siemens ganhou como melhor grande empresa e a Brapenta venceu na categoria pequena empresa. Na categoria processo, venceu o Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), que fica no Rio de Janeiro. Ele desenvolveu um novo sistema de ancoragem para plataformas de petróleo, o que ajudou o País a conquistar a liderança na exploração em águas profundas. Todos os primeiros colocados das etapas regionais da premiação estão classificados para disputar o Prêmio Finep Nacional. A solenidade de entrega do prêmio será dia 25 de setembro, em Brasília, e deverá contar com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso.