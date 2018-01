São Paulo mantém liderança em índice de cidades empreendedoras

São Paulo continua na liderança do ranking geral de cidades empreendedoras do Brasil, conforme estudo divulgado pela Endeavor. Na sequência aparecem Florianópolis (SC), que também manteve a mesma posição do ranking de 2016; Vitória (ES), que avançou duas posições até o terceiro lugar e Curitiba (PR), que surpreendeu com alta de 11 posições direto para o quarto lugar da lista. Joinville (SC) aparece na quinta posição do levantamente deste ano, recuando um lugar no confronto com o ano anterior.

"São Paulo está nessa posição por uma mescla de fatores. A cidade tem concentração de crédito, recebe muita mão de obra e tem infraestrutura ampla. É a maior cidade da América Latina e apesar da piora significativa no ambiente regulatório, os fatores estruturais permitem que São Paulo fique em primeiro lugar. Mas vale lembrar que o resultado é um de desempenho relativo. A cidade do Rio de Janeiro subiu, por exemplo, oito posições, mas porque outras foram pior do que ela, não porque ela realmente melhorou", afirmou ao Estadão o gerente de pesquisa da Endeavor, Pedro Lipkin.

Em infraestrutura, São Paulo lidera o ranking de melhores cidades, sendo melhor avaliada em quesitos como transporte urbano, mas perdendo vantagens em relação ao ambiente urbano. Depois da capital, Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP) e Ribeirão Preto (SP) aparecem entre as cinco melhores cidades para empreender quando o aspecto é infraestrutura disponível.

Burocracia. No entanto, no que diz respeito ao ambiente regulatório, São Paulo cai para a 25ª posição no ranking. A liderança nesse aspecto fica com Joinville (SC), seguida por Fortaleza (CE) e Blumenau (SC).

"A última medição da Prefeitura de São Paulo indica que o tempo médio para abrir uma empresa de baixo risco na cidade é de 5,5 dias. Cabe destacar, no entanto, que esses números não incluem licenças estaduais, a exemplo do alvará do Corpo de Bombeiros. Pode-se concluir, assim, que o projeto alcançou relevantes êxitos; no entanto, para que seja completo e beneficie o empreendedor integralmente, é necessário continuar – especialmente integrando o Governo do Estado de São Paulo ao esforço de simplificar processos, e não digitalizar a burocracia existente", comentou a Endeavor, em relatório.

As dificuldades encontradas pelos empreendedores no quesito burocracia para regularizar imóveis, para citar um dos fatores avaliados na pesquisa, pode ser mais animador em Belo Horizonte, onde são precisos "apenas" 104 dias para resolver o problema. Já em São Paulo, o prazo chega a 529 dias, o que ajuda a entender a colocação da cidade em 25º lugar da avaliação de ambiente regulatório.

"No que se refere ao tempo de regularização de imóveis, a média em dias para obtenção de licenças e de documentos necessários para licenciamento e regularização de obras aumentou. O tempo médio nas 32 cidades passou de 155 dias em 2016, para 283, em 2017. Como o empreendedor vai passar, em média, mais de nove meses de espera, é preciso colocar os custos e o prazo para regularização de imóveis na conta, antes mesmo de abrir a empresa", destacou a Endeavor, no relatório.

E foi no quesito burocracia que Curitiba (PR), a cidade que mais avançou no ranking geral - 11 posições - se destacou neste ano, conta Pedro Lipkin. "O requisito ambiente regulatório teve um grande peso, pois foi um dos que mais variou. E Curitiba subiu 21 posições só nesse pilar. A principal mudança seria à adesão ao programa RedeSin, programa da Receita Federal há 10 anos em vigor, para legalização de empresas. Como ele exige articulação grande de várias esferas de governo, a implementação dele acaba demorando mais. Outro fato relevante foi estabelecer a consulta prévia de localização, um pequeno processo no guarda-chuva de abertura de empresas, mas importante pois muitos empreendedores não sabiam que não podiam abrir um negócio em determinado endereço e isso levava muito mais tempo para a abertura de empresas", explicou ele.

O gerente de pesquisa da Endeavor destacou ainda a melhora do cenário jurídico em todo o Nordeste. "Dentre as 10 cidades mais bem colocadas no quesito tempo de processos, seis são capitais da região do Nordeste. Esta dimensão considera o tempo de abertura de empresas, o tempo de regularização de imóveis e a taxa de congestionamento de tribunais", explicou ele.

Inovação. Já na avaliação de inovação, o Rio de Janeiro (RJ) atingiu a lideração em 2017, depois de ganhar duas posições no ranking, apesar da grave crise econômica e política que o Estado e a capital enfrentam nos últimos anos. Em segundo lugar no ranking de inovação aparece São José dos Campos (SP), seguida por Florianópolis (SC), Blumenau (SC) e São Paulo (SP).

"O novo líder Rio de Janeiro subiu duas posições nesta edição do Índice, despontando-se principalmente nos indicadores relacionados aos inputs para a geração de inovação, tais como contratos de concessões e investimentos do BNDES e da FINEP. Isso demonstra os esforços da cidade em aprimorar os insumos necessários para fomentar atividades inovadoras em seus setores produtivos", explicou a Endeavor, no relatório.

O levantamento avalia também a cultura empreendedora das cidades brasileiras e, nesse aspecto, mais cidades fora do eixo Sul-Sudeste se destacam, com Natal (RN) na liderança, seguida por Maringá (PR), Teresina (PI), Florianópolis (SC) e Goiânia (GO).

"Em Natal, por exemplo, 80,7% dos entrevistados concordam com a afirmação de que “empreendedores bem-sucedidos são respeitados na cidade” (a média do estudo é 71,3%). E 84,8% disseram que “conhecem ao menos um empreendedor que iniciou seu negócio há menos de dois anos” (a média é 77,5%), o que mostra que a população local é mais receptiva à ideia de empreender", conforme o relatório.

Pessoas. Florianópolis (SC) também se destaca na avaliação sobre o Capital Humano, mantendo a liderança nesse aspecto em relação ao ano passado. Na sequência, Vitória (ES), Curitiba (PR), Maringá (PR) e Belo Horizonte (MG) aparecem como as melhores cidades para empreendedores encontrarem mão de obra. São Paulo aparece só em 16º lugar no quesito Capital Humano.

"Florianópolis permanece, desde a primeira edição do Índice de Cidades Empreendedoras, como primeira colocada em capital humano. A explicação para isso é baseada em conjunto de fatores: alto desempenho dos alunos no Enem, com nota média de 558,5 pontos, muito acima das demais cidades analisadas; alta proporção de adultos com ensino médio completo (72%); alta proporção de adultos com ensino superior completo (36,4%); alta proporção de alunos com formação superior em cursos avaliados como sendo de alta qualidade (48%); e o salário médio dos dirigentes permanece em valores mais baixos do que aqueles em cidades com qualidade inferior de capital humano", informou a Endeavor.

Lanterna. Entre as piores cidades para se empreender no Brasil, Manaus (AM) perdeu quatro posições no ranking geral desde o ano passado e ficou na 32ª posição, a última da pesquisa da Endeavor. Já Macéio (AL) avançou uma posição ficando em penúltimo. Campo Grande (MS) e São Luís (MA) aparecem em 30º e 29º no ranking, respectivamente. Ambas ganharam uma posição em relação a 2016. Belém (PA) completa a lista das cinco piores cidades, conforme o levantamento, no 28º lugar depois de perder duas posições.

Questionado sobre quais medidas as cidades devem adotar para melhorar e como esse tema foi abordado nas eleições municipais do ano passado, o porta-voz da Endeavor afirmou que a solução passa por "melhorias de gestão interna da Prefeitura e só quem vive o problema vai sentir a melhoria".

"Em quatro anos se pode fazer muita coisa na gestão interna, então, é possível, sim, que se houver atenção para esse tema (burocracia), se colha frutos ao final do mandato. Mas há sempre o risco que a descontinuidade, seja do governo ou de um secretário que toca um projeto de melhoria de gestão. E é preciso estar atento para que isso não ocorra", completou ele.