São Paulo ocupa 84º lugar no custo de vida A cidade de São Paulo ocupa o 84º lugar no ranking do custo de vida nas 133 principais cidades do mundo divulgado hoje pela Economist Intelligence Unit (EIU). No levantamento realizado há um ano, a capital paulista ocupava a centésima colocação. O custo de vida também ficou mais caro no Rio de Janeiro, que saltou da 105ª para a 88ª posição. Buenos Aires é a cidade com o custo de vida mais caro na América Latina, no 20º lugar. A Cidade do México (28º), Caracas (55º), Montevidéo (71º) são algumas das outras cidades latino-americans que superam o custo de vida da capital paulista. Segundo a EIU, Tóquio continua sendo a cidade mais cara do mundo, seguida por Osaka/Kobe. Belgrado tem o terceiro maior custo de vida do planeta - no ano passado, ocupava ao 86º lugar. Hong Kong, Seoul, Taipei, Nova Iorque, Londres, Oslo e Telavive completam o grupo das dez primeiras colocadas. A EIU constatou que o custo de vida nos países da União Européia caiu bastante em relação ao levantamento anterior por causa da desvalorização do Euro até o final do ano passado. Até mesmo cidades tradicionalmente caras como Paris despencaram no ranking - a capital francesa caiu da oitava para a 26ª posição. A cidade com o custo de vida mais barato, segundo a EIU, é Teerã.