São Paulo perde peso na economia nacional entre 2010 e 2013

RIO - O Produto Interno Bruto (PIB) de São Paulo cresceu 2,9% em 2013, em linha com a média nacional, de 3,0%, mas, de 2010 a 2013, a participação do Estado na economia nacional encolheu em 1,2 ponto porcentual, para 32,1%, segundo informou nesta quinta-feira, 19, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB de SP chegou em 2013 a R$ 1,71 trilhão.

De acordo com o IBGE, mudanças na indústria explicam a menor participação do Estado na economia. A indústria leve, como de alimentos e bebidas, migrou para outros Estados, ao mesmo tempo que a indústria de transformação perdeu peso no PIB do País como um todo.

"Já era uma tendência São Paulo perder participação, em função da indústria estar se espalhando pelo Brasil. O caso clássico é o setor de alimentos e bebidas, que está indo para perto do consumidor e da matéria-prima", afirmou Frederico Cunha, gerente da Coordenação de Contas Nacionais do IBGE.

Segundo o técnico do IBGE, apesar da migração da indústria leve, São Paulo segue concentrando a indústria pesada mais complexa, também na transformação. Como a indústria de transformação perdeu 2,7 pontos porcentuais de participação no valor adicionado do PIB de 2010 a 2013, o peso de São Paulo também cai.

Outros Estados. Rio de Janeiro cresceu 1,2% em 2013 ante 2012, mas manteve a posição de segunda maior economia do País, com participação de 11,8% (R$ 626,32 bilhões). Minas Gerais cresceu 0,4% em 2013, mantendo o terceiro lugar, com 9,2% (R$ 486,96 bilhões). Já o Paraná viu seu PIB crescer 5,6% em 2013, acima da média nacional. Com isso, o Estado ultrapassou o Rio Grande do Sul, no posto de quarta maior economia do País, com 6,3% (R$ 332,84 bilhões) de participação no PIB.

O Estado que mais cresceu em 2013 foi o Rio Grande do Sul, com crescimento de 8,2%. A que menos cresceu naquele ano foi a economia do Espírito Santo, com variação de 0,1%.

No acumulado de 2010 a 2013, a economia de São Paulo avançou 8,3%. O destaque foi o crescimento do Mato Grosso, cujo PIB avançou 21,9% no período, contra um acumulado de 9,1% na média nacional. O Estado com o pior desempenho acumulado de 2010 a 2013 foi o Rio, com crescimento de 5,7%.