São Paulo quer aumentar limite de endividamento com União O secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Fernando Dall´Acqua, informou nesta terça-feira que São Paulo quer flexibilizar o limite de endividamento previsto no acordo de renegociação da dívida assinado com o governo federal em 1997. Segundo ele, o Estado já atingiu o seu limite de endividamento fixado nesse contrato, mas argumenta que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado poderia tomar novos empréstimos. A Lei de Responsabilidade Fiscal admite novos endividamentos desde que a dívida total seja de até duas vezes a receita líquida do Estado. Dall´Acqua informou que, no caso de São Paulo, essa relação dívida-receita é de 1,3. "São Paulo quer reabrir essa discussão", disse ao deixar o Ministério da Fazenda, onde participava de reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Hoje de manhã, os secretários de Fazenda dos estados estiveram reunidos com o secretário do Tesouro Nacional, Eduardo Guardia, e pediram a revisão das metas estabelecidas nos acordos de renegociação da dívida para o triênio 2002/2004.