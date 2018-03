São Paulo sediará Congresso Brasileiro de Agribusiness São Paulo sediará, a partir da próxima quinta-feira, dia 24, o 3º Congresso Brasileiro de Agribusiness, organizado pela Associação Brasileira de Agribusiness (Abag). O evento vai até 25 de junho, no Hotel Transamérica, e reúne, além de renomados profissionais do agronegócio, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Roberto Rodrigues, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antonio Duarte Nogueira, os deputados federais Antonio Carlos de Mendes Thame (PMDB-SP), Leonardo Vilela (PP-GO) e empresários como Antonio Ermírio de Moraes, presidente do Conselho de Administração do Grupo Votorontim. O congresso vai debater temas atuais como negociações internacionais, sanidade e seus impactos globais, competitividade e agricultura energética. Na quinta (24) estarão presentes também os especialistas em infra-estrutura e logística, Omar Silva, presidente da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga (Anut); biossegurança, Elza Brito Cunha, da Embrapa; política fiscal e tributária, Yoshiaki Nakano, diretor da Escola de Economia da FGV; defesa animal e vegetal, José Roberto Postali Parra, diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq); certificação e rastreabilidade, Alyson Paulinelli, consultor da Listen Local System; sanidade e mercado, André Pessôa, diretor da Agroconsult. Na sexta (25) participam especialistas nas seguintes áreas: mecanismo e desenvolvimento limpo (MDL), Marco Antonio Fujihara, diretor da PriceWaterhouseCoopers; biocombustíveis/álcool carburante, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, diretor da Abag e da Usina Alto Alegre; biocombustíveis/biodiesel, José Zílio, diretor da Bunge; prioridades e posicionamento, Marcos Sawaya Jank, presidente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (Icone); integração pública e privada, Gilman Viana Rodrigues, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). O 3º CBA promove ainda duas palestras. Na quinta, às 19h30, Cristiano Walter Simon, presidente da Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef) e vice-presidente da Abag preside a mesa e quem faz a palestra sobre ?Players do futuro no agronegócio? é José Roberto Mendonça de Barros, sócio-diretor da MB Associados. Na sexta, às 12h10, o ministro Luiz Fernando Furlan fala sobre ?Abertura de novos mercados? e quem preside a mesa é Manoel Félix Cintra Neto, presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Inscrições pelo telefone 11 5181-2905 - com Viviane - e-mail: 3cba@uol.com.br