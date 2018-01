São Paulo sediará Congresso de Comunicação Empresarial São Paulo sediará, nos próximos dias 4, 5 e 6 de maio, o 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, que debaterá o tema central Comunicação e negócios - O lucro com responsabilidade social. Um dos convidados especiais do evento é o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, do SBT, que vai falar sobre sua trajetória de vida e de como utiliza as ferramentas de comunicação no império econômico que construiu desde que chegou à televisão. Outro convidado especial é o publicitário Adilson Xavier, CEO e diretor nacional de criação da agência Giovanni, FCB, criador do slogan ?A gente se vê por aqui?, da Rede Globo, que vai fazer uma conferência sobre como usar a comunicação para fazer o bem e gerar imagem positiva para as organizações. O evento deverá reunir perto de 600 profissionais de todo o País e é dirigido a jornalistas, relações públicas, empresários da comunicação e profissionais ligados às áreas de recursos humanos, propaganda e marketing. Várias apresentações programadas para o Congresso vão mostrar os investimentos sociais feitos por algumas das mais importantes empresas brasileiras. Alcoa e Monsanto, por exemplo, vão dividir um mesmo painel, debatendo os caminhos para as práticas empresariais cidadãs. Num outro painel, executivos do McDonald´s, da Net Serviços, da Kraft Foods e da Novartis Biocências vão falar sobre a responsabilidade social e o desafio da escolha da causa corporativa. Também a vivência do Grupo Orsa, que administra o tão comentado Projeto Jari, no Norte do Brasil, será apresentada diretamente pelo seu presidente Sérgio Amoroso, que fará uma das quatro conferências do Congresso. Pesquisa inédita Outros temas da Comunicação Corporativa serão desfiladas nos três dias do encontro, entre eles a questão da reputação empresarial. Paulo Cidade, diretor da Ipsos Opinion, vai apresentar uma pesquisa inédita mostrando como os investimentos sociais têm repercutido no âmbito da comunidade empresarial. O título de sua apresentação é Gestão de reputação: ser e parecer - Como monitorar a percepção dos diversos públicos das empresas. Outro painel que se debruçará sobre a questão da reputação empresarial é Credibilidade colocada à prova - O passo-a-passo no gerenciamento de crise, que será apresentado por Carina Almeida, diretora da agência de comunicação Textual, com sede no Rio de Janeiro. Inscrições As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site www.megabrasil.com, onde também pode ser conferida a programação completa do evento. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (11) 5573-3627 ou 5573-7573.