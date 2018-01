São Paulo tem a cesta básica mais cara do Brasil São Paulo fechou o ano 2000 como a capital brasileira com a cesta básica mais cara do País. O aumento acumulado no ano passado foi de 6,77% e o preço final de R$ 119,54. A batata com 52,33%, o açúcar com 37,88% e o leite com 32,50% foram os produtos que apresentaram as altas de preços mais expressivas na cesta básica do paulistano. As cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro apresentaram as maiores altas de 2000 na variação de preços da cesta básica. A capital mineira registrou um aumento de 12,88% e capital carioca de 12,29%, com relação ao ano de 1999. Os dados são da pesquisa nacional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócios-Econômicos (Dieese). As altas de Belo Horizonte e Rio de Janeiro superaram o aumento concedido pelo governo ao salário mínimo em abril do ano passado, de 11,03%. Outras oito capitais tiveram reajustes acima da taxa de inflação de 6%. A cesta básica de Recife teve aumento de 9,54%, Aracaju de 8,96%, Brasília de 8,52%, Porto Alegre de 8,21%, Natal de 7,29%, Fortaleza de 6,78%, São Paulo de 6,77% e Belém de 6,53%. As menores variações do ano passado foram nas cidades de João Pessoa (0,70%), Vitória (3,61%) Goiânia e Florianópolis (4,76%). Confira na tabela abaixo a pesquisa mensal da cesta básica referente ao mês de dezembro: Capital Valor Cesta Básica (R$) Variação Dez/2000 (%) Variação ano 2000 (%) São Paulo 119,54 - 1,70% 6,77% Porto Alegre 114,39 -3,39% 8,21% Rio de Janeiro 113,27 - 1,60% 12,29% Brasília 112,01 - 0,48% 8,52% Belo Horizonte 111,12 - 3,57% 12,88% Curitiba 109,09 - 4,82% 5,08% Florianópolis 103,27 - 3,96% 4,76% Belém 102,09 1,39% 6,53% Recife 98,37 - 4,33% 9,05% Vitória 96,11 - 2,81% 3,61% Aracaju 95,36 0,61% 8,96% Natal 94,80 1,22% 7,29% Goiânia 93,28 - 0,51% 4,76% Fortaleza 91,02 - 2,56% 6,78% João Pessoa 90,96 1,16% 0,70% Salvador 86,71 - 2,29% 5,89% Fonte: Dieese