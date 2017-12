São Paulo tem deflação de 0,03% em fevereiro, aponta IPC O mês de fevereiro terminou com uma deflação de 0,03% no município de São Paulo, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP. O recuo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi menor do que o apurado na terceira prévia do mês (-0,08%), mas ficou dentro da margem prevista por um grupo de 12 analistas do mercado financeiro consultados pela Agência Estado, que apostavam numa variação entre -0,12% e 0,05%. Em janeiro, o IPC havia terminado com inflação de 0,5%. A maior alta de fevereiro foi no item Saúde, que subiu 0,54%, ficando acima do aumento de 0,35% da semana passada e da variação de 0,49% registrada no mês anterior. O item Transportes teve elevação de 0,49%, inferior ao apurado na pesquisa passada (0,69%) e bem abaixo do aumento de 1,1% registrado em janeiro. Os preços do grupo Educação tiveram aumento de 0,22% no mês passado, uma alta bem menor do que a de 1,25% da terceira prévia e da alta de 4,51% verificada em janeiro. No item Habitação, os preços recuaram 0,02%, depois de terem ficado estáveis na prévia anterior e aumentado 0,23% em janeiro. Os preços do grupo Alimentação também continuaram em queda, desta vez de 0,22%, mas o declínio foi menor do que os 0,51% da terceira quadrissemana, e levemente superior ao do mês de janeiro, quando já haviam recuado 0,21%. O grupo Despesas Pessoais, que havia caído 0,75% na pesquisa divulgada na semana passada, registrou nova baixa no final do mês: 0,33%. A maior queda de preços foi verificada no Vestuário, que teve deflação de 0,99% na última quadrissemana, contra um recuo de 1,04% na prévia anterior e 0,23% no encerramento de janeiro. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: -0,02% Alimentação: -0,22% Transportes: +0,49% Despesas Pessoais: -0,33%% Saúde: +0,54% Vestuário: +0,99% Educação: +0,22% Índice Geral: -0,03%