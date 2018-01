São Paulo tem deflação de 0,44% na terceira prévia de junho O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, apresentou redução de 0,44% na terceira quadrissemana de junho. A deflação do período foi ligeiramente menor do que a apurada na quadrissemana anterior, quando o IPC foi de -0,50%. O índice ficou dentro da margem esperada por 14 analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam em uma variação entre -0,56% e -0,44%. A maior baixa do período foi Alimentação, que caiu 1,77%, ante recuo de 1,82% da pesquisa divulgada na semana passada. Transportes recuou 0,52%, menos do que o registrado na segunda prévia do mês, quando a variação negativa foi de 0,71%. Despesas Pessoais baixou 0,32%, porcentual maior do que o apurado no período anterior, quando o grupo teve queda de 0,27%. O grupo Vestuário teve aumento de 0,91% - acima do registrado na segunda quadrissemana do mês, quando subiu 0,84% - em razão dos preços das roupas de inverno. Habitação, que havia subido 0,04% na pesquisa divulgada semana passada, apresentou variação de 0,11%. Educação teve alta de 0,04%, ante variação de 0,05% da última pesquisa. Os itens do grupo Saúde sofreram pouca variação de preço no período pesquisado, apresentando aumento de 0,01%, ante variação de 0,06% na semana passada. Confira as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação, +0,11%; Alimentação, -1,77%; Transportes; -0,52%; Despesas Pessoais, -0,32%; Saúde, +0,01%; Vestuário, +0,91%; Educação, +0,04%; Índice Geral, -0,44%.