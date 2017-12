São Paulo terá vacinação contra aftosa a partir de segunda O Estado de São Paulo começará a campanha de vacinação contra a febre aftosa e contra a raiva na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, em Ourinhos. A media preventiva é tomada anualmente entre durante os meses de maio e novembro. São Paulo não tem um caso de aftosa há dez anos, segundo dados divulgados pelo governo. Em novembro último, 99,60% do rebanho paulista, de 13,5 milhões de cabeças, foi imunizado - um recorde no índice de vacinação. Com a comprovação do novo foco de aftosa em Japorã, no Mato Grosso do Sul, o Estado, que já não recebia animais, produtos e subprodutos desde o aparecimento da doença em outubro de 2005, permanece adotando os mesmos procedimentos.