Saque de recursos de fundos pode ser mau negócio O investidor voltou a fazer grandes retiradas dos fundos de investimentos no mês passado. Após o recorde de junho, quando as saídas líquidas somaram R$ 23,2 bilhões - diferença entre depósitos novos e retiradas de recursos - os saques líquidos em julho atingiram R$ 18,2 bilhões, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), entidade que congrega os administradores de recursos. Em 1.º de agosto, as saídas continuaram aceleradas, somando R$ 2,5 bilhões, totalizando R$ 7,2 bilhões nos quatro primeiros dias da semana passada e elevando o total no ano para R$ 48,5 bilhões. Essa sangria corresponde a 13% do estoque existente no final de maio, quando as retiradas se aceleraram e é a maior já registrada pelo setor, superando os momentos de turbulência observados durante a crise asiática de 1997 e a russa, em 1998. O total de recursos nos fundos caiu para R$ 324 bilhões no dia primeiro de agosto. O diretor da Anbid e do Banco BNP Paribas, Marcelo Giufrida, acredita que os recursos que estão saindo dos fundos continuam nos bancos, especialmente nas cadernetas de poupança e nos certificados de depósitos bancários (CDBs). E acha que o investidor que está fazendo essa troca está fazendo um mau negócio, pois os fundos continuam tendo rentabilidade superior à da poupança. Nos primeiros sete meses do ano, por exemplo, a poupança acumulou rentabilidade de 5,03%, enquanto os fundos referenciados em depósitos interfinanceiros (DIs), acumulam rentabilidade de 8,61%, conforme a Anbid. Mesmo após a tributação do imposto de renda, com a alíquota de 20% sobre o rendimento bruto, os fundos apresentam ganhos superiores à da poupança, observa o diretor da Anbid. Essa também é a opinião do diretor de captação do Unibanco, Marcos Buckton. "Só a CPMF, se for considerado dois movimentos, absorve quase um mês de rentabilidade da poupança, considerando o imposto de 0,38% e a rentabilidade mensal da poupança de 0,77% ao mês."