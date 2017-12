Saque do 2º lote do IR estará disponível na segunda A Receita de Federal libera na próxima segunda-feira, dia 17, o saque do o segundo lote de restituição do Imposto de Renda. O montante terá uma correção de 3,46%, referentes à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 15,25% ao ano) acumulada de maio a junho, mais 1% deste mês. Serão liberadas 717,8 mil declarações, das quais 547,54 mil com direito a restituição, no valor de R$ 600 milhões (média de R$ 1.096). Além disso, outras 51,19 mil tiveram imposto a pagar, no total de R$ 59,29 milhões (média de R$ 1.158). O dinheiro da restituição fica disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o resgate só pode ser feito mediante o Formulário Eletrônico (Pedido de Pagamento de Restituição), disponível na internet. A consulta já está disponível no site da Receita. Informações também podem ser conseguidas pelo telefone 0300-78-0300.