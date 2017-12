Saque do FGTS sai em cinco dias O optante em condições de fazer o saque do saldo da conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já pode entregar o pedido à Caixa Econômica Federal (CEF). As solicitações feitas hoje, por exemplo, serão pagas dia 12, com acréscimo de 0,4496% no valor, relativo à correção de agosto. Em todos os pedidos, a Caixa tem cinco dias úteis para fazer o pagamento. Em caso de atraso, o saldo deverá ser atualizado pela variação proporcional da Taxa Referencial (TR) entre o sexto dia útil e a data do efetivo pagamento. Podem fazer o saque os demitidos sem justa causa, os aposentados e os herdeiros legais, no caso de morte do optante. O dinheiro do FGTS também pode ser sacado para compra da casa própria, tratamento de Aids do titular ou de câncer do titular e dos dependentes. Depósito do FGTS para doméstica O prazo para o depósito do FGTS da doméstica sobre o salário de agosto encerra-se quarta-feira. O valor a ser recolhido corresponde a 8% da remuneração paga em agosto e não pode ser descontado do salário. O depósito é opcional. Mas, para quem já iniciou os pagamentos, é obrigatório.