Saque do terceiro lote do IR a partir do dia 15 A Receita Federal já liberou a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2002, ano-base 2001. O valor, que estará disponível para saque a partir do dia 15, terá correção de 5,28%, referentes à taxa Selic acumulada de maio a julho mais 1% de agosto. Nesse lote foram liberadas 1.459.171 restituições, no valor de R$ 1.129.992.741,54. As informações podem ser obtidas no site da Receita (ver link abaixo), no link Restituição de Imposto de Renda, e pelo telefone 0300-78-0300. Os contribuintes que não informaram o banco para crédito da restituição poderão fazê-lo no Banco do Brasil. Para tanto, basta ir pessoalmente a uma das agências do BB ou ligar gratuitamente para 0800-785678 e agendar o crédito em qualquer banco no qual seja correntista. A Receita orienta os contribuintes que optaram pelo crédito na Caixa Econômica Federal a procurar uma das agências do banco, caso o dinheiro não esteja disponível na conta até o dia 15. A restituição ficará disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o resgate só poderá ser feito na Receita. O contribuinte que não concordar com o valor da restituição poderá receber a quantia disponível e reclamar a diferença posteriormente