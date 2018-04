Saques dos fundos somam R$ 9,2 bilhões em agosto A saída de recursos dos fundos de investimentos em agosto somava R$ 9,2 bilhões até o dia 14 (quarta-feira da semana passada), segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Naquele dia, quando a Comissão de Valores Mobiliário s (CVM) e o Banco Central (BC) anunciaram a flexibilização na forma de contabilização dos títulos públicos, os resgates líquidos R$ 648 milhões, elevando o total em 30 dias para R$ 20,3 bilhões e o total no ano para R$ 55,3 bilhões. A avaliação dos administradores dos fundos é que o movimento teria se modificado desde então, com o investidor voltando a deixar os seus recursos nessa modalidade de aplicação. Pelos dados da Anbid, a rentabilidade dos fundos continua prejudicada pela desvalorização dos títulos públicos até aquela data. Tanto que os fundos de renda fixa acumulavam rendimento de 0,52% nos 30 dias encerrados no dia 14, bem abaixo da rentabilidade das Letras do Tesouro Nacional (LTNs), que servem como referência para essa modalidade de aplicação. Os fundos DIs, igualmente, estão rendendo menos do que poderiam. Em média, nos 30 dias encerrados no dia 14, esses fundos acumularam rendimento de 1,08%, enquanto os depósitos interfinanceiros registraram taxas próximas a 1,9% ao mês.