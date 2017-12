Saques em cadernetas superaram depósitos em setembro Os saques de contas de cadernetas de poupança superaram os depósitos neste mês de setembro em R$ 361,232 milhões, segundo o Banco Central (BC). Em agosto, o valor dos resgates tinha ficado acima das aplicações em R$ 232,615 milhões. O resultado de setembro confirmou a reversão de tendência de ganho de recursos das aplicações em poupança registrada no período entre maio e junho, quando o ganho líquido mensal de recursos havia sempre superado a marca dos R$ 1 bilhão. O valor total dos resgates feitos ao longo do mês passado ficou em R$ 50,146 bilhões, contra os R$ 54,232 bilhões de saques efetuados em agosto último. Os depósitos, por sua vez, somaram o correspondente a R$ 50,146 bilhões em setembro passado. Em agosto, o valor dos depósitos em poupança tinha ficado em R$ 53,999 bilhões. O BC ainda registrou em setembro crédito de rendimento nas contas de poupança no mês passado de R$ 981,437 milhões, valor superior aos R$ 967,527 milhões de agosto. O saldo total das aplicações em poupança terminou setembro em R$ 151,423 bilhões depois de ter estacionado em R$ 150,803 bilhões no mês anterior.