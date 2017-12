Saques superam depósitos em poupança em janeiro Os saques em caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 560,876 milhões no primeiro mês do ano. De acordo com dados do Banco Central (BC), o volume total de depósitos somou o correspondente a R$ 55,295 bilhões enquanto os resgates de aplicações ficaram em R$ 55,856 bilhões. Em janeiro do ano passado, as retiradas de recursos da poupança tinham ficado R$ 584,885 milhões acima dos depósitos. Naquele mês, os depósitos tinham ficado em R$ 48,906 bilhões e os saques haviam somado o equivalente a R$ 49,490 bilhões. Os rendimentos creditados em contas de poupança ao longo do mês passado chegaram aos R$ 1,060 bilhão, contra os R$ 855,302 milhões de igual período de 2004. O saldo total das aplicações em poupança terminou janeiro último em R$ 158,766 bilhões. No primeiro mês do ano passado, o estoque destes investimentos somava o equivalente a R$ 143,327 bilhões.