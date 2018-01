Saques superam depósitos em poupança no mês de abril O volume de resgates superou os depósitos em conta de poupança em R$ 408,584 milhões no mês de abril, segundo informou hoje o Banco Central (BC). O valor total dos saques, de acordo com os dados do BC, somou o correspondente a R$ 49,106 bilhões, enquanto os depósitos ficaram em R$ 48,698 bilhões. Apesar dos números negativos, o saldo total das aplicações em poupança cresceu em abril com relação a março de R$ 142,993 bilhões para R$ 143,453 bilhões. O crescimento pode ser explicado pelo crédito de R$ 868,443 milhões em rendimentos depositados nas contas dos investidores. Abril foi o quarto mês consecutivo em que os saques superaram os depósitos em poupança.