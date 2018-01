Saques superam depósitos em poupança no mês de março Os saques das contas de caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 1,672 bilhão ao longo de todo o mês passado. O movimento foi impulsionado por uma soma total de resgates de R$ 58,736 bilhões e um volume de novas aplicações restrito aos R$ 57,063 bilhões. O diferencial entre saques e depósitos divulgado hoje pelo Banco Central (BC) é o maior desde os R$ 2,196 bilhões de abril de 2003. O impacto negativo do resultado das movimentações de recursos sobre o estoque total das aplicações em poupança foi amenizado pelos R$ 979 milhões pagos aos poupadores a título de rendimento. Com isso, o saldo dos investimentos em poupança teve recuo de apenas R$ 694 milhões, passando dos R$ 158,881 bilhões de fevereiro para R$ 158,187 bilhões ao fim de março.