Sarkozy defende reforma no sistema mundial de moedas O presidente da França, Nicolas Sarkozy, criticou a supremacia do dólar e demandou uma reforma do sistema mundial de moedas, afirmando que o atual modelo é ultrapassado e resulta da predominância econômica e política dos EUA após a Segunda Guerra Mundial. "Francamente, 60 anos depois, as pessoas precisam perguntar a si mesmas: não deveria um mundo multipolar possuir um sistema econômico multipolar?", questionou Sarkozy durante uma entrevista coletiva concedida após uma reunião dos líderes de países do G-8 (as sete economias mais industrializadas e a Rússia) e do G-5 (Brasil, China, Índia, México e África do Sul), em L''Aquila, na Itália.