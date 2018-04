Sarkozy promete pacote social de até US$ 3,3 bi contra crise

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, anunciou propostas para incentivo fiscal e benefícios sociais no valor total de até 2,65 bilhões de euros (US$ 3,3 bilhões) para ajudar as famílias francesas a lidar com a crise econômica. Sarkozy também afirmou que apoia uma proposta sindical para um fundo de 3 bilhões de euros para treinamento profissional. Metade do valor seria financiado pelo Estado. Veja Também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O pacote de medidas sociais foi anunciado em uma reunião no Palácio do Eliseu com líderes sindicais, duas semanas depois que protestos realizados por mais de um milhão de grevistas paralisaram parte da França. As informações são da Dow Jones.