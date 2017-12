Sarney prevê aprovação da MP do BC no Senado na quarta-feira O projeto de conversão da medida provisória que dá status de ministro - e, portanto, foro privilegiado - ao presidente do Banco Central, aprovado na quarta-feira pela Câmara, já foi lido no Senado e está na pauta de votações, devendo ser votado na próxima quarta-feira. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse acreditar que a proposta será aprovada. "Não vejo maior resistência à medida", disse "Essa não é uma questão que desperte maiores paixões políticas na Casa". Segundo Sarney, a matéria deve receber voto favorável dos senadores do PMDB e até de alguns representantes da oposição (PFL e PSDB). "Não vejo esta radicalização com relação ao projeto", afirmou Sarney. O vice-presidente do Senado, Paulo Paim (RS), endossa a afirmação de Sarney. Ele disse que a bancada de seu partido deverá votar pela aprovação, por unanimidade, conforme ficou claro em reunião da bancada, na última terça-feira.